Роспотребнадзор в ходе проверок изъял из продажи 125 тонн икры
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Отмечается, что по состоянию на 10 января сотрудники ведомства проверили около 2,5 тыс. объектов торговой сети.
«По результатам проверок изъято 125,6 тонн икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей», — заявили в Роспотребнадзоре.
Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с «Российской газетой» прокомментировал итоги проверки чёрной икры.