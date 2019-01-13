Роспотребнадзор в ходе проверок изъял из продажи 125 тонн икры

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок торговых точек с середины декабря по 10 января изъяли из продажи более 125 тонн икры. Об этом указано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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Отмечается, что по состоянию на 10 января сотрудники ведомства проверили около 2,5 тыс. объектов торговой сети. «По результатам проверок изъято 125,6 тонн икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей», — заявили в Роспотребнадзоре. Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с «Российской газетой» прокомментировал итоги проверки чёрной икры.