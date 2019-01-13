Число пострадавших при пожаре на НПЗ на Ставрополье возросло до пяти

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В результате пожара на НПЗ в Ставропольском крае пострадали пять человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Число пострадавших при пожаре на НПЗ на Ставрополье возросло до пяти
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Количество пострадавших — пять. Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по сливу топлива из резервуара», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в городе Новопавловске Ставропольского края в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе пострадали три человека.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года в связи с пожаром.

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