Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории НПЗ в Уфе

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В Уфе пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории НПЗ в Уфе
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«В 12:20 (10:20 мск) пожар потушен полностью», — заявили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в одном из помещений НПЗ в Уфе произошёл пожар площадью 100 кв. м.

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