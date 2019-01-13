Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории НПЗ в Уфе

В Уфе пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

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РИА Новости

«В 12:20 (10:20 мск) пожар потушен полностью», — заявили в спасательном ведомстве. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Ранее сообщалось, что в одном из помещений НПЗ в Уфе произошёл пожар площадью 100 кв. м.