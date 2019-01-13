В Москве планируется строительство новой линии метро

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в Москве в 2021—2022 годах могут начать строительство ветки метро в Рублёво-Архангельское

«По Рублево-Архангельской линии мы разрабатываем градостроительную документацию совместно со Сбербанком. Думаю, что мы к 2021-2022 гг. приступим к этой ветке», — цитирует агентство городских новостей «Москва» Хуснуллина.

По данным столичного Стройкомплекса, возможная протяжённость линии составит около 18,7 км.

Отмечается, что на линии расположатся семь станций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с kp.ru оценил темпы строительства метро в столице в 2018 году.

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