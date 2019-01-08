Власти Москвы рассказали о планах дорожного строительства в 2019 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах дорожного строительства в 2019 году, сообщает m24 со ссылкой на персональный сайт градоначальника.

«С 2011 года по 2018 год мы построили 820 км новых дорог, 254 моста, эстакады или тоннеля, 218 пешеходных переходов. Общая протяжённость московских дорог выросла на 19%, количество искусственных дорожных сооружений — на 35%», — заявил Собянин.

По его словам, темпы строительства планируется сохранить и в следующие пять лет.

В частности, в 2019 году должно появиться несколько дорожных объектов, в том числе Южная рокада, которая будет проходить от Рублёвского шоссе до Капотни. Её новый участок откроется от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

Северо-Западная хорда — это новая магистраль от Дмитровского шоссе до Сколкова и Мичуринского проспекта. Запланировано открытие Балочного поста через шлюз №9 Канала имени Москвы.

После реконструкции полноценным дублёром Варшавского шоссе будет улица Дорожная, которая пройдёт от Южной рокады до МКАД. В Нагатинской пойме должен появиться пешеходный переход с лифтами — он соединит станцию метро «Технопарк» с «Островом мечты», передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.