Власти Москвы рассказали о планах дорожного строительства в 2019 году
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«С 2011 года по 2018 год мы построили 820 км новых дорог, 254 моста, эстакады или тоннеля, 218 пешеходных переходов. Общая протяжённость московских дорог выросла на 19%, количество искусственных дорожных сооружений — на 35%», — заявил Собянин.
По его словам, темпы строительства планируется сохранить и в следующие пять лет.
В частности, в 2019 году должно появиться несколько дорожных объектов, в том числе Южная рокада, которая будет проходить от Рублёвского шоссе до Капотни. Её новый участок откроется от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Северо-Западная хорда — это новая магистраль от Дмитровского шоссе до Сколкова и Мичуринского проспекта. Запланировано открытие Балочного поста через шлюз №9 Канала имени Москвы.
После реконструкции полноценным дублёром Варшавского шоссе будет улица Дорожная, которая пройдёт от Южной рокады до МКАД. В Нагатинской пойме должен появиться пешеходный переход с лифтами — он соединит станцию метро «Технопарк» с «Островом мечты», передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.