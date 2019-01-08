Власти Москвы рассказали о планах дорожного строительства в 2019 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах дорожного строительства в 2019 году, сообщает m24 со ссылкой на персональный сайт градоначальника.
Власти Москвы рассказали о планах дорожного строительства в 2019 году
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«С 2011 года по 2018 год мы построили 820 км новых дорог, 254 моста, эстакады или тоннеля, 218 пешеходных переходов. Общая протяжённость московских дорог выросла на 19%, количество искусственных дорожных сооружений — на 35%», — заявил Собянин.

По его словам, темпы строительства планируется сохранить и в следующие пять лет.

В частности, в 2019 году должно появиться несколько дорожных объектов, в том числе Южная рокада, которая будет проходить от Рублёвского шоссе до Капотни. Её новый участок откроется от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

Северо-Западная хорда — это новая магистраль от Дмитровского шоссе до Сколкова и Мичуринского проспекта. Запланировано открытие Балочного поста через шлюз №9 Канала имени Москвы.

После реконструкции полноценным дублёром Варшавского шоссе будет улица Дорожная, которая пройдёт от Южной рокады до МКАД. В Нагатинской пойме должен появиться пешеходный переход с лифтами — он соединит станцию метро «Технопарк» с «Островом мечты», передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.

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