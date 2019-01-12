В Минстрое рассказали о разделении дома в Магнитогорске на два здания

Власти обосновали разделение дома в Магнитогорске после ЧП на два здания, отметив, что это позволяют сделать особенности конструкции.

С соответствующим заявлением выступил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрий Волков.

По его словам, температурный шов представляет собой «фактически две стены, которые примыкают друг к другу».

«По сути это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», — цитирует Волкова ТАСС.

Он добавил, что задача подрядчика заключается в аккуратном демонтаже плит, который при этом не повредит шестой подъезд.

«Следующий этап — это проект утепления стены и защита этой стены той или иной фасадной конструкцией», — подчеркнул замминистра.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев дал поручения по демонтажу после взрыва газа в Магнитогорске.