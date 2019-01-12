НАК: нейтрализованные в Дагестане боевики вербовали молодёжь в ИГ

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В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что нейтрализованные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодёжи в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
НАК: нейтрализованные в Дагестане боевики вербовали молодёжь в ИГ
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«Нейтрализованные вчера в Дагестане бандиты опознаны... они причастны к вербовке молодёжи в ряды международной террористической организации ИГИЛ и оказанию пособнической помощи бандитам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году», — говорится в пресс-релизе НАК, поступившем в RT.

Отмечается, что боевики планировали напасть «на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов».

Кроме того, силовиками задержан уроженец Каспийска, который признался в создании террористической ячейки.

11 января сообщалось, что трое боевиков нейтрализованы в ходе боестолкновения в Дагестане. Отмечалось, что на участке Кизилюрт — Махачкала трассы «Кавказ» группой неизвестных лиц, которые передвигались на автомобиле ВАЗ 2107, была предпринята попытка нападения на сотрудников ДПС.

«В автомобиле обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет», — добавили в НАК.

В начале декабря сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Дагестане боевика, причастного к к убийству полицейских.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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