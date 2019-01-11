В Дагестане в ходе боестолкновения нейтрализованы трое боевиков

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Трое боевиков нейтрализованы в ходе боестолкновения в Дагестане. Об этом заявили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
В Дагестане в ходе боестолкновения нейтрализованы трое боевиков
  • РИА Новости

Как отмечается, на участке Кизилюрт — Махачкала трассы «Кавказ» группой неизвестных лиц, которые передвигались на автомобиле ВАЗ 2107, была предпринята попытка нападения на сотрудников ДПС.

«В ходе преследования указанная машина была обнаружена вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района республики. На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

В результате «боеконтакта трое преступников были нейтрализованы».

«В автомобиле обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет», — добавили в НАК.

В начале декабря сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Дагестане боевика, причастного к к убийству полицейских.

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