В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей и взрослый

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При столкновении двух легковых автомашин и пожаре на федеральной автодороге в Волосовском районе Ленинградской области погибли двое детей и взрослый, ещё четыре человека пострадали.
В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей и взрослый
  • © РИА Новости

«На 57-м километре федеральной автодороги А-180 «Нарва» столкнулись две легковушки. Пострадали семь человек, трое из них, в том числе два ребёнка, погибли», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.

Уточняется, что среди четверых пострадавших — один ребёнок.

Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области направили в суд дело о ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.

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