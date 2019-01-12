В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей и взрослый
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«На 57-м километре федеральной автодороги А-180 «Нарва» столкнулись две легковушки. Пострадали семь человек, трое из них, в том числе два ребёнка, погибли», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.
Уточняется, что среди четверых пострадавших — один ребёнок.
Выясняются обстоятельства ДТП.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области направили в суд дело о ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.