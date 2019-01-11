В Краснодарском крае передали в суд дело о падении автомобиля с туристами в овраг
- РИА Новости
ДТП произошло 14 августа в районе села Возрождение. В машине находились две семьи с детьми. Водитель умер 17 августа в больнице.
Владелец внедорожника — 57-летний местный житель. По версии следователей, предприниматель и водитель заранее знали о неисправности системы рулевого управления и тормозной системы.
Расследование в отношении владельца автомобиля завершили 11 января.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области направили в суд дело о ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.