В Краснодарском крае вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте в школе

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Лазаревский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который сообщил о заведомо ложном теракте в школе. Об этом информирует «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю.
В Краснодарском крае вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте в школе
  • РИА Новости

Как установили следователи, обвиняемый позвонил в правоохранительные органы и заявил о возможной угрозе. Сотрудники краевого отделения УФСБ вместе с полицейскими установили личность звонившего. Им оказался 29-летний мужчина.

Уголовное дело завели по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры».

Суд признал мужчину виновным и приговорил к трём годам лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее URA.RU сообщало, что жителю Магнитогорска грозит до восьми лет тюрьмы за ложное сообщение о минировании дома.

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