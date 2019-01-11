В Москве рассказали о выявлении 4,6 тысячи нарушений на стройках в 2018 году

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Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве по заданию Мосгосстройнадзора выполнил более 16,5 тыс. обследований и испытаний выполненных работ и применяемых материалов на стройках в 2018 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства.
В Москве рассказали о выявлении 4,6 тысячи нарушений на стройках в 2018 году
  • РИА Новости

Совместно с комитетом состоялось свыше 2 тыс. проверок различных объектов строительства, в том числе жилых домов, детсадов, школ.

Зафиксировано 4,6 тыс. нарушений требований строительных норм и правил, а также проектной документации.

В прошлом году комитет рассмотрел 956 административных дел по нарушениям, содержавшим отрицательные заключения центра, передаёт m24. Нарушители оштрафованы на 120 млн рублей.

В сентябре RIA56 сообщало, что прокуратура намерена проверить документацию всех строящихся объектов в Оренбурге.

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