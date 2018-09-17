Прокуратура намерена проверить документацию всех строящихся объектов в Оренбурге

Прокуратура планирует проверить документацию всех строящихся объектов в Оренбурге, сообщает RIA56.

Вопросы законности при возведении многоэтажных жилых домов обсудили на совещании в ведомстве.

Как пояснили в прокуратуре, поводом для встречи стали участившиеся в 2018 году факты нарушений требований градостроительного законодательства.

По итогам обсуждения принято решение разработать нормотворческую инициативу, которая бы дополнила конкурсную документацию при подписании договоров аренды и купли-продажи с торгов земельных участков под строительство многоквартирных домов.

Застройщики также предоставят в прокуратуру выданные разрешения на возведение объектов для изучения и оценки.

Ранее сообщалось, что в Москве намерены вдвое увеличить число проверок застройщиков в 2019 году.