Прокуратура намерена проверить документацию всех строящихся объектов в Оренбурге

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Прокуратура планирует проверить документацию всех строящихся объектов в Оренбурге, сообщает RIA56.
Прокуратура намерена проверить документацию всех строящихся объектов в Оренбурге
  • РИА Новости

Вопросы законности при возведении многоэтажных жилых домов обсудили на совещании в ведомстве.

Как пояснили в прокуратуре, поводом для встречи стали участившиеся в 2018 году факты нарушений требований градостроительного законодательства.

По итогам обсуждения принято решение разработать нормотворческую инициативу, которая бы дополнила конкурсную документацию при подписании договоров аренды и купли-продажи с торгов земельных участков под строительство многоквартирных домов.

Застройщики также предоставят в прокуратуру выданные разрешения на возведение объектов для изучения и оценки.

Ранее сообщалось, что в Москве намерены вдвое увеличить число проверок застройщиков в 2019 году.

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