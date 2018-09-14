В Москве намерены вдвое увеличить число проверок застройщиков в 2019 году

В столице собираются вдвое увеличить количество проверок застройщиков в 2019 году, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

«Если в 2018 году комитет планирует провести 90 плановых проверок деятельности московских застройщиков, то в следующем году их количество составит 181», — сказал он.

Всего на следующий год ведомство намерено провести более трёх тысяч различных контрольно-надзорных мероприятий для тщательного контроля деятельности застройщиков, привлекающих средства населения. Проверять будут не только крупные компании.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что объём строительства жилья в Калининградской области вырос на 34,7% в первом полугодии.