В Москве намерены вдвое увеличить число проверок застройщиков в 2019 году

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В столице собираются вдвое увеличить количество проверок застройщиков в 2019 году, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
В Москве намерены вдвое увеличить число проверок застройщиков в 2019 году
  • РИА Новости

«Если в 2018 году комитет планирует провести 90 плановых проверок деятельности московских застройщиков, то в следующем году их количество составит 181», — сказал он.

Всего на следующий год ведомство намерено провести более трёх тысяч различных контрольно-надзорных мероприятий для тщательного контроля деятельности застройщиков, привлекающих средства населения. Проверять будут не только крупные компании.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что объём строительства жилья в Калининградской области вырос на 34,7% в первом полугодии.

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