В Гильдии автошкол оценили внесение ГИБДД изменений в проект экзамена на права

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Президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев в беседе с ФАН оценил внесение ГИБДД изменений в проект экзамена на водительские права.
В Гильдии автошкол оценили внесение ГИБДД изменений в проект экзамена на права
  • РИА Новости

«Профессиональное сообщество в сфере автообразования положительно относится к объединению «площадки» и «города» в один практический экзамен», — сказал он.

Вместе с тем, считает Лобарев, это нововведение не изменит ситуацию кардинальным образом.

В свою очередь, автомобильный эксперт Роман Гуляев в беседе с газетой «Известия» отметил, что решение ввести единый экзамен имеет свою логику.

«Площадка» в её нынешнем виде не имеет большого смысла, это факт. Исходя из этого, действительно нужно заменять навыки, которые есть на «площадке» на более практические и важные навыки», — заявил он.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT внесение ГИБДД изменений в проект экзамена на водительские права.

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