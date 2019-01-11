В Псковской области появятся 15 площадок для крещенских купаний
- ©ГУ МЧС Ярославской области
У купелей будут дежурить спасатели, полицейские, медработники.
Площадки, в частности, разместят у Мирожского монастыря, в деревнях Выбуты и Камно, на реке Ловати.
Также стало известно, что в Крыму организуют более 30 мест для крещенских купаний, в том числе в Симферополе, Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке, Керчи.
Об этом информирует kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.
Спасатели осмотрели все водоёмы, где запланированы массовые купания.
Ранее сообщалось, что в Московской области будет открыто более 200 мест для крещенских купаний.