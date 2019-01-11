Прокуратура проводит проверку по факту пожара на заводе в Оренбургской области

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Прокуратура Оренбургской области проводит проверку по факту пожара на заводе промышленного цинкования в селе Покровка, сообщает RIA56.
Прокуратура проводит проверку по факту пожара на заводе в Оренбургской области
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В частности, будет дана оценка действиям должностных лиц на предприятии и проконтролирована работа оперативных служб.

Кроме того, прокуроры выяснят, как сработало оповещение населения, проживающего в непосредственной близости от завода.

Проверка организована по поручению регионального прокурора Сергея Берижицкого.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на заводе.

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