Прокуратура проводит проверку по факту пожара на заводе в Оренбургской области

Прокуратура Оренбургской области проводит проверку по факту пожара на заводе промышленного цинкования в селе Покровка, сообщает RIA56.

В частности, будет дана оценка действиям должностных лиц на предприятии и проконтролирована работа оперативных служб.

Кроме того, прокуроры выяснят, как сработало оповещение населения, проживающего в непосредственной близости от завода.

Проверка организована по поручению регионального прокурора Сергея Берижицкого.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на заводе.