СМИ узнали о похищении в Москве фигуранта дела Вороненкова
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее в СМИ появилась информация, что в московском ресторане 10 января после стрельбы был похищен раненый Василенко. Его погрузили в багажник автомобиля и увезли.
11 января СК начал расследование похищения мужчины рядом со столичным кафе.
По данным ведомства, инцидент произошёл сразу после того, как неизвестные открыли стрельбу.
Было возбуждено уголовное дело.