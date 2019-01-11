СМИ узнали о похищении в Москве фигуранта дела Вороненкова

Похищенным во время стрельбы в Москве оказался Юрий Василенко. Мужчина с таким же именем фигурирует в материалах Генпрокуратуры Украины по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация, что в московском ресторане 10 января после стрельбы был похищен раненый Василенко. Его погрузили в багажник автомобиля и увезли.

11 января СК начал расследование похищения мужчины рядом со столичным кафе.

По данным ведомства, инцидент произошёл сразу после того, как неизвестные открыли стрельбу.

Было возбуждено уголовное дело.