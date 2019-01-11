СМИ узнали о похищении в Москве фигуранта дела Вороненкова

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Похищенным во время стрельбы в Москве оказался Юрий Василенко. Мужчина с таким же именем фигурирует в материалах Генпрокуратуры Украины по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
СМИ узнали о похищении в Москве фигуранта дела Вороненкова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация, что в московском ресторане 10 января после стрельбы был похищен раненый Василенко. Его погрузили в багажник автомобиля и увезли.

11 января СК начал расследование похищения мужчины рядом со столичным кафе. 

По данным ведомства, инцидент произошёл сразу после того, как неизвестные открыли стрельбу. 

Было возбуждено уголовное дело.

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