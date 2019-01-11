СК начал расследование похищения мужчины на северо-востоке Москвы

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Следственный комитет расследует похищение мужчины рядом с кафе в Москве. Инцидент произошёл сразу после того, как неизвестные открыли стрельбу на проспекте Мира.
СК начал расследование похищения мужчины на северо-востоке Москвы
  • РИА Новости

«В рамках расследования уголовного дела следователи установили личность потерпевшего, и по месту его жительства проведён обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия», — заявили в СК.

В настоящее время местонахождение похищенного мужчины выясняется.

24 декабря 2018 года Следственный комитет завершил расследование по делу о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.

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