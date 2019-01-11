Военных специалистов привлекли к работам по восстановлению режима Бурейского водохранилища

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Военные инженерные специалисты вылетели в Хабаровский край по поручению президента России Владимира Путина. Как заявили в Минобороны, силы и средства армии планируют использовать при расчистке русла реки и проведении буровзрывных работ для восстановления гидрологического режима Бурейского водохранилища.
Военных специалистов привлекли к работам по восстановлению режима Бурейского водохранилища
  • © vbradm.khabkrai.ru

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

«Оперативная группа Минобороны России и Восточного военного округа на месте ЧП проведут оценку обстановки и определят необходимый состав сил и средств для проведения работ на месте обвала», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что в плане учтут удалённость места инцидента от населённых пунктов и транспортных коммуникаций и сложные погодные условия.

Ранее сообщалось, что в Верхнебуреинском районе Хабаровского края ввели режим ЧС после обрушения части сопки.

В декабре 2018 года «Газета.Ru» сообщала, что компания «Русгидро» подтвердила сообщения о почти полном перекрытии реки Буреи в Хабаровском крае.

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