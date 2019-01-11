В ДТП с участием семи автомобилей во Владивостоке пострадали 15 человек
- РИА Новости
«Произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и шести легковых автомашин», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, всего в микроавтобусе находились 17 человек.
По данным агентства, авария произошла в районе Семёновской площади и улицы Толстого во Владивостоке.
В ноябре во Владивостоке автобус с более чем 30 пассажирами врезался в подпорную стену.
В конце декабря URA.RU передавало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли три человека, ещё двое пострадали.