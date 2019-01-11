В ДТП с участием семи автомобилей во Владивостоке пострадали 15 человек

В результате столкновения семи автомобилей, в том числе маршрутного микроавтобуса, во Владивостоке пострадали двое детей и 13 взрослых. Об этом заявили в экстренных службах региона.

«Произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и шести легковых автомашин», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, всего в микроавтобусе находились 17 человек.

По данным агентства, авария произошла в районе Семёновской площади и улицы Толстого во Владивостоке.

В ноябре во Владивостоке автобус с более чем 30 пассажирами врезался в подпорную стену.

В конце декабря URA.RU передавало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли три человека, ещё двое пострадали.