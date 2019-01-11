В Новгородской области вынесли приговор по делу о гибели ребёнка

В Новгородской области вынесли приговор жителю деревни Неронов Бор по делу о гибели ребёнка, сообщают «Невские новости».

9 июня 2018 года дочь обвиняемого решила показать детям оружие. Она взяла ключ от сейфа, находившийся в свободном доступе, достала ружьё и вынесла на улицу. Дети случайно нажали на курок. Погибла десятилетняя девочка.

СУ СК России по региону провело расследование и передало материалы дела в суд. За небрежное хранение оружия, повлёкшее смерть ребёнка, мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ. Вердикт в законную силу не вступил.

Ранее портал progorod43.ru сообщал, что в Кировской области возбудили дело после гибели восьмилетнего ребёнка при пожаре.