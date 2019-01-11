В Новгородской области вынесли приговор по делу о гибели ребёнка

Короткая ссылка
В Новгородской области вынесли приговор жителю деревни Неронов Бор по делу о гибели ребёнка, сообщают «Невские новости».
В Новгородской области вынесли приговор по делу о гибели ребёнка
  • РИА Новости

9 июня 2018 года дочь обвиняемого решила показать детям оружие. Она взяла ключ от сейфа, находившийся в свободном доступе, достала ружьё и вынесла на улицу. Дети случайно нажали на курок. Погибла десятилетняя девочка.

СУ СК России по региону провело расследование и передало материалы дела в суд. За небрежное хранение оружия, повлёкшее смерть ребёнка, мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ. Вердикт в законную силу не вступил.

Ранее портал progorod43.ru сообщал, что в Кировской области возбудили дело после гибели восьмилетнего ребёнка при пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить