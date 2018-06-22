В Кировской области возбудили дело после гибели восьмилетнего ребёнка при пожаре

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В Кировской области возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего ребёнка при пожаре, сообщает progorod43.ru со ссылкой на Следственный комитет России по региону.
В Кировской области возбудили дело после гибели восьмилетнего ребёнка при пожаре
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 20 июня в жилом доме в Яранске. После тушения огня было обнаружено тело мальчика.

Следствие рассматривает две основные версии — неосторожное обращение с огнём или неисправность электропроводки. Назначена экспертиза.

Мать ребёнка в прошлом привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына. Семья состояла на учёте в профилактических органах.

Расследование продолжается.

В апреле портал «ВашГород.ру» сообщал, что в многоквартирном доме в Новокузнецке произошёл пожар.

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