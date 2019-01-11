Блокадники из 22 стран приедут в Петербург в конце января

Блокадники из 22 стран приедут в Санкт-Петербург с 25 по 29 января, сообщает Newinform. Их пригласил городской Комитет по внешним связям.

РИА Новости

Ветераны посетят торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию снятия блокады. Ожидаются гости из Армении, Азербайджана, Болгарии, Белоруссии, Грузии, Германии, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдавии, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции, Финляндии, Чехии, Швеции и Эстонии. В частности, запланирована церемония возложения венков на Пискарёвском мемориальном кладбище. Блокадники также увидят парад на Дворцовой площади и побывают на экскурсиях. Ранее Nation News сообщало, что парад в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда пройдёт 27 января.