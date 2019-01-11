В Минстрое Челябинской области уточнили порядок выплат пострадавшим в Магнитогорске

В Челябинской области уточнили информацию об оплате новых квартир гражданам, пострадавшим при взрыве дома в Магнитогорске. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

Ведомство не будет выдавать наличными компенсацию — средства перечислят только по договорам купли-продажи.

Власти выделили деньги на приобретение 104 новых квартир из расчёта 31,7 тыс. рублей за квадратный метр разрушенного жилья. Для получения компенсации необходимо предоставить в министерство пакет документов, подтверждающих право собственности, регистрацию и состав семьи.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске.

Президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Геннадий Величкин в беседе с телеканалом «360» сообщал о помощи пострадавшим в результате взрыва дома.