В Минстрое Челябинской области уточнили порядок выплат пострадавшим в Магнитогорске

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В Челябинской области уточнили информацию об оплате новых квартир гражданам, пострадавшим при взрыве дома в Магнитогорске. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.
В Минстрое Челябинской области уточнили порядок выплат пострадавшим в Магнитогорске
  • РИА Новости

Ведомство не будет выдавать наличными компенсацию — средства перечислят только по договорам купли-продажи.

Власти выделили деньги на приобретение 104 новых квартир из расчёта 31,7 тыс. рублей за квадратный метр разрушенного жилья. Для получения компенсации необходимо предоставить в министерство пакет документов, подтверждающих право собственности, регистрацию и состав семьи.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске.

Президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Геннадий Величкин в беседе с телеканалом «360» сообщал о помощи пострадавшим в результате взрыва дома.

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