Потерявшим жильё при взрыве в Магнитогорске предложат квартиры в Челябинске

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Гражданам, потерявшим жильё при взрыве в доме в Магнитогорске, предложат квартиры в Челябинске. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дмитрия Федечкина.
Потерявшим жильё при взрыве в Магнитогорске предложат квартиры в Челябинске
  • Reuters

«Некоторые пострадавшие говорили, что хотели бы переехать в Челябинск. Чтобы дать возможность выбрать жильё в том городе, в котором люди сами захотят, готовится ярмарка недвижимости», — заявил он.

Ярмарка состоится в 20-х числах января в Магнитогорске. В ней примут участие строительные фирмы Челябинской области.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31 725 рублей за 1 кв. м общей площади утраченного жилого помещения.

Президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Геннадий Величкин в беседе с телеканалом «360» рассказал о помощи пострадавшим в результате взрыва дома.

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