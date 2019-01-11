Потерявшим жильё при взрыве в Магнитогорске предложат квартиры в Челябинске
- Reuters
«Некоторые пострадавшие говорили, что хотели бы переехать в Челябинск. Чтобы дать возможность выбрать жильё в том городе, в котором люди сами захотят, готовится ярмарка недвижимости», — заявил он.
Ярмарка состоится в 20-х числах января в Магнитогорске. В ней примут участие строительные фирмы Челябинской области.
Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31 725 рублей за 1 кв. м общей площади утраченного жилого помещения.
Президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Геннадий Величкин в беседе с телеканалом «360» рассказал о помощи пострадавшим в результате взрыва дома.