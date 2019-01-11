Названы самые популярные отрасли у российских изобретателей в 2018 году

Наиболее популярными отраслями для российских изобретателей в 2018 году стали информационные технологии, радиотехника, ядерная энергетика, строительство газопроводов и нефтепроводов. Об этом RT рассказали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Отмечается, что повысилась потребность в технологиях, касающихся военно-промышленного комплекса, а также увеличился интерес к сфере крупногабаритного транспорта и космическим технологиям.

Как указывается, наблюдался рост заявок в фармацевтике, биотехнологиях и компьютерной технике.

«В этих отраслях стабильно высокое поступление заявок... Наибольшее количество патентов, которые до 20 лет, а то и до 25 лет, поддерживаются в силе, относятся к фармацевтике», — сообщили RT в пресс-службе.

Наибольшей популярностью при патентовании информационных технологий пользуется защита информации.

В области радиотехники лидирующие позиции занимает радиолокация и пеленгация, в сфере ядерной энергетики — разработка ядерных реакторов и энергетических установок.

В отрасли строительства газопроводов и нефтепроводов востребованы их ремонт и диагностика.

Также в Роспатенте отметили высокий интерес у изобретателей к строительству авиационных двигателей, разработке полупроводниковых приборов, созданию наземных транспортных средств для использования в военных целях, вооружений, технологий в области железнодорожного строения и транспорта.

Ведомство также сообщает об увеличении количества заявок на создание разного рода сорбентов и других продуктов химии.

«Много отечественных продуктов и технологий появилось среди катализаторов нефтепереработки, процессов гидроочистки, крекинга и реформинга, а также методик переработки тяжелых нефтяных остатков», — добавляют в пресс-службе.

Ранее Роспатент назвал ключевые тренды в сфере интеллектуальной собственности в 2019 году.