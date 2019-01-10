Названы ключевые тренды в сфере интеллектуальной собственности в 2019 году

Цифровизация и международная кооперация станут ключевыми трендами сферы интеллектуальной собственности в будущем году. Об этом RT заявили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В ведомстве указали, что по итогам 11 месяцев 2018 года отмечается рост заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

По уточнённым данным, было подано 68 629 заявок на регистрацию товарных знаков (в 2017 году — 66 039 заявок), наименований мест происхождения товаров — 80 заявок (в 2017 году — 52 заявки).

«На 3% выросло количество заявок на регистрацию изобретений — их количество составило чуть больше 33 тыс. На 11% увеличилось количество заявок на регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Примерно на 10% сократилось количество заявок на регистрацию полезных моделей и промышленных образцов, составив 8,4 и 5,2 тыс. заявок соответственно», — добавили в пресс-службе Роспатента.

В ведомстве также заявили о сокращении сроков рассмотрения заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

Так, по итогам 11 месяцев 2018 года средний срок рассмотрения заявок по товарным знакам сократился более чем на месяц и составил 7,6 месяцев, по изобретениям — до 8,1 месяцев, по полезным моделям — до трёх месяцев, по промышленным образцам — до 5,5 месяцев, а регистрация программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем теперь в среднем проходит за 1,3 месяца.

Ранее в Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают россияне.