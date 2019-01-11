СК прекратил уголовное дело в отношении Мотузной

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В Барнауле следователи прекратили уголовное дело в отношении Марии Мотузной, которая обвинялась в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«Уголовное дело в отношении Марии Мотузной прекращено в связи с изменением в законодательстве», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Мотузная обвинялась по ч. 1 ст. 148 УК («Оскорбление чувств верующих») и ч. 1 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти или вражды) из-за публикации мемов в социальной сети»).

Ранее сообщалось, что СК прекратил первое уголовное производство о возбуждении ненависти либо вражды по материалам, размещённым в интернете, после смягчения 282-й статьи УК России.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

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