Власти Оренбургской области прокомментировали пожар на заводе

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Власти Оренбургской области прокомментировали пожар на заводе промышленного цинкования, сообщает RIA56.
Власти Оренбургской области прокомментировали пожар на заводе
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Как заявили в региональном правительстве, загрязнения воздуха не зафиксировано.

«Пробы воздуха лаборатория экологической службы провела в двух точках села Покровка. В воздухе ощущался запах гари средней интенсивности, однако превышения ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано», — заявили в пресс-службе областного Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.

Там отметили, что угрозы жизни и здоровью населения нет.

Ранее сообщалось, что повреждённый при пожаре завод под Оренбургом восстановят.

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