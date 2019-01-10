Власти Оренбургской области прокомментировали пожар на заводе
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Как заявили в региональном правительстве, загрязнения воздуха не зафиксировано.
«Пробы воздуха лаборатория экологической службы провела в двух точках села Покровка. В воздухе ощущался запах гари средней интенсивности, однако превышения ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано», — заявили в пресс-службе областного Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.
Там отметили, что угрозы жизни и здоровью населения нет.
Ранее сообщалось, что повреждённый при пожаре завод под Оренбургом восстановят.