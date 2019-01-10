В Новосибирске запустили ночные добровольные проверки на ВИЧ и гепатит

В Новосибирске проходят ночные добровольные проверки на ВИЧ и гепатит, сообщает портал ВашГород.ру. В январе тест-мобиль дежурит с 23:00 до 02:00 в разных районах.

Организатор — городская общественная организация «Гуманитарный проект». Её спецмашина уже курсировала по Новосибирску, но не все были готовы воспользоваться услугой в дневное время.

«Всё это ради того, чтобы каждый имел возможность узнать свой ВИЧ-статус и начать лечиться, если это необходимо», — заявила координатор «Гуманитарного проекта» и психолог Центра СПИДа Татьяна Сагидулина.

Ранее RIA56 сообщало, что число вновь выявленных случаев ВИЧ снизилось в Оренбургской области на 6% за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.