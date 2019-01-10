В ХМАО восемь подростков предстанут перед судом по обвинению в угонах и разбое

В Ханты-Мансийском автономном округе восемь подростков предстанут перед судом по обвинению в совершении 37 преступлений — угонов, краж и разбоя. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Каждому фигуранту инкриминируется от одного до 14 эпизодов. Потерпевшими признаны более 20 человек, в том числе жители Сургута, Нижневартовска и Пыть-Яхты.

Следователи установили, что в 2018 году подростки были причастны к угону машин российского производства. Обвиняемые также похищали деньги, телефоны и другую технику, оставленную в салонах.

В мае двое фигурантов напали на женщину, пытаясь отобрать у неё сумку. Потерпевшей помог случайный прохожий.

Подростков задержали в Тюмени. На момент совершения преступлений им было от 14 до 16 лет, сообщает URA.RU.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее в Московской области задержали четверых подозреваемых в краже элитных автомобилей на сумму более 20 млн рублей.