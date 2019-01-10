В Алтайском крае завели дело из-за травли ребёнка в лицее

В Алтайском крае завели уголовное дело против завуча барнаульского лицея №101 по статье «Халатность» из-за травли одного из учеников, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребёнка. Директор привлечён к дисциплинарной ответственности.

Мать мальчика рассказала о произошедшем в соцсетях. Детский омбудсмен Анна Кузнецова связалась с региональным уполномоченным, а также обратилась к краевому прокурору с просьбой провести проверку лицея.

К проверке подключились Комитет по образованию Барнаула, Минобразования региона, краевой Следственный комитет.

«Также в регионе был утверждён комплекс мер, направленных на предупреждение физического и психического насилия, грубого обращения в образовательных организациях, соблюдения прав и интересов несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе.

Прокуратура региона продолжит проверку.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области организовали проверку из-за видео о предполагаемых издевательствах в школе.