В Алтайском крае завели дело из-за травли ребёнка в лицее
- РИА Новости
Мать мальчика рассказала о произошедшем в соцсетях. Детский омбудсмен Анна Кузнецова связалась с региональным уполномоченным, а также обратилась к краевому прокурору с просьбой провести проверку лицея.
К проверке подключились Комитет по образованию Барнаула, Минобразования региона, краевой Следственный комитет.
«Также в регионе был утверждён комплекс мер, направленных на предупреждение физического и психического насилия, грубого обращения в образовательных организациях, соблюдения прав и интересов несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе.
Прокуратура региона продолжит проверку.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области организовали проверку из-за видео о предполагаемых издевательствах в школе.