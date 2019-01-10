На Урале пресекли попытку вывоза в Казахстан партии шлемов и бронежилетов

Представители Свердловского отделения Уральской оперативной таможни пресекли попытку незаконного вывоза в Казахстан партии из 31 бронежилета и четырёх шлемов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительным данным, предприниматель из Нижнего Тагила заключил контракт на три миллиона рублей, но первую партию товара, стоимость которого оценили в 300 тыс., задержали на таможне.

Бронежилеты входят в список так называемых товаров и технологий двойного назначения. Для вывоза из страны нужна специальная лицензия. В её получении бизнесмену отказали. Тогда он решил вывезти амуницию с помощью транспортной компании под видом личных вещей.

Таможенники завели уголовное дело. Предпринимателю грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Оренбургской области пресекли ввоз в Россию подделок на 53 млн рублей.