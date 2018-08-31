В Оренбургской области пресекли ввоз в Россию подделок на 53 млн рублей

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Оренбургская таможня открыла административное производство из-за незаконного использования известных товарных знаков, передаёт «Реальное время».
В Оренбургской области пресекли ввоз в Россию подделок на 53 млн рублей

По информации ведомства, на трассе Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан остановили грузовик, в котором перевозились поддельные товары народного потребления.

В частности, это ремни с маркировкой Gucci, Versace, Armani и аксессуары для устройств Apple, Samsung, Philips.

По заявлениям правообладателей 17 товарных знаков, обнаруженная продукция является контрафактной. Общий ущерб — 53 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Благовещенске турист из Китая пытался вывезти 75 фрагментов бивней мамонта.

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