В Подмосковье начинается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

В Московской области начинается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, сообщает телеканал «360».

В нём участвуют победители и призёры муниципального этапа. Как рассказала министр образования региона Ольга Забралова, ожидается около 7,3 тыс. человек.

Первое испытание пройдёт 11 января. Всего запланированы олимпиады по 24 предметам. Они завершатся 25 февраля.

По словам Забраловой, по итогам регионального этапа будет сформирована областная команда для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.

Ранее сообщалось, что Калининградская область примет заключительный этап Всероссийской олимпиады по литературе с 13 по 19 апреля 2019 года.

Заслуженный учитель России директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал слова министра просвещения Ольги Васильевой о норме домашнего задания для школьников.