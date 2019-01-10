В Оренбургской области завели дело по факту схода вагонов

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В Оренбургской области завели уголовное дело по факту схода 17 вагонов, сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте СК России.
В Оренбургской области завели дело по факту схода вагонов
  • РИА Новости

«В ходе следствия все виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности», — заявили в ведомстве.

Также планируется внести представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

Инцидент произошёл на 1360-м километре у железнодорожной станции Абдулино, перегон Сарай — Гир в Абдулинском городском округе.

В августе телеканал «360» передавал, что на Кубани организовали проверку после схода с рельсов семи грузовых вагонов.

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