В Оренбургской области завели дело по факту схода вагонов

В Оренбургской области завели уголовное дело по факту схода 17 вагонов, сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

«В ходе следствия все виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности», — заявили в ведомстве.

Также планируется внести представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

Инцидент произошёл на 1360-м километре у железнодорожной станции Абдулино, перегон Сарай — Гир в Абдулинском городском округе.

В августе телеканал «360» передавал, что на Кубани организовали проверку после схода с рельсов семи грузовых вагонов.