В ДТП с автобусом и лесовозом в Коми пострадали 15 человек

В результате ДТП с участием рейсового автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром в Республике Коми пострадали 15 человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Березина.

«На данный момент 15 пострадавших, десять из них госпитализированы — семеро взрослых и трое детей. Двое амбулаторно лечатся и трое после ДТП поехали домой и вызвали скорую на дом», — сказал он.

Как отмечает агентство, авария произошла в 19:10 мск на 4-м километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. Лесовоз при повороте столкнулся с автобусом, который ехал из Сыктывкара в сторону посёлка Краснозатонский.

Ранее при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Саратовской области погибли четыре человека, ещё трое пострадали.

В начале ноября Newinform сообщал, что в ДТП в Алтайском крае пострадали пять человек.