В ДТП с автобусом и лесовозом в Коми пострадали 15 человек
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Березина.
«На данный момент 15 пострадавших, десять из них госпитализированы — семеро взрослых и трое детей. Двое амбулаторно лечатся и трое после ДТП поехали домой и вызвали скорую на дом», — сказал он.
Как отмечает агентство, авария произошла в 19:10 мск на 4-м километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. Лесовоз при повороте столкнулся с автобусом, который ехал из Сыктывкара в сторону посёлка Краснозатонский.
Ранее при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Саратовской области погибли четыре человека, ещё трое пострадали.
В начале ноября Newinform сообщал, что в ДТП в Алтайском крае пострадали пять человек.