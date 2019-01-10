В ДТП с автобусом и лесовозом в Коми пострадали 15 человек

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В результате ДТП с участием рейсового автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром в Республике Коми пострадали 15 человек.
В ДТП с автобусом и лесовозом в Коми пострадали 15 человек
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Березина.

«На данный момент 15 пострадавших, десять из них госпитализированы — семеро взрослых и трое детей. Двое амбулаторно лечатся и трое после ДТП поехали домой и вызвали скорую на дом», — сказал он.

Как отмечает агентство, авария произошла в 19:10 мск на 4-м километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. Лесовоз при повороте столкнулся с автобусом, который ехал из Сыктывкара в сторону посёлка Краснозатонский.

Ранее при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Саратовской области погибли четыре человека, ещё трое пострадали.

В начале ноября Newinform сообщал, что в ДТП в Алтайском крае пострадали пять человек.

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