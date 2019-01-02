Четыре человека погибли при столкновении автобуса с автомобилем в Саратовской области
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
Отмечается, что инцидент произошёл около села Синодское Воскресенского района области.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Fusion не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом Iveco. В результате все четыре человека, которые находились в салоне автомобиля Ford, скончались на месте, три пассажира автобуса доставлены в медицинское учреждение», — указали в ведомстве.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
Ранее Nation News сообщал, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.