Четыре человека погибли при столкновении автобуса с автомобилем в Саратовской области

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Четыре человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Саратовской области.
Четыре человека погибли при столкновении автобуса с автомобилем в Саратовской области
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

Отмечается, что инцидент произошёл около села Синодское Воскресенского района области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Fusion не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом Iveco. В результате все четыре человека, которые находились в салоне автомобиля Ford, скончались на месте, три пассажира автобуса доставлены в медицинское учреждение», — указали в ведомстве.

ГИБДД по факту аварии проводит проверку.

Ранее Nation News сообщал, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.

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