Долгих прокомментировал смерть последнего главы Верховного Совета СССР Лукьянова
Экс-кандидат в члены политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о смерти последнего главы Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова.
- РИА Новости
«Ушёл очень видный государственный деятель прошлого и настоящего. Настоящий коммунист. Очень сожалею», — заявил он.
По словам Долгих, он знал Лукьянова с 1973 года.
Ранее сообщалось, что Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище.
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