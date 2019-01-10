Долгих прокомментировал смерть последнего главы Верховного Совета СССР Лукьянова

Экс-кандидат в члены политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о смерти последнего главы Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова.

РИА Новости

«Ушёл очень видный государственный деятель прошлого и настоящего. Настоящий коммунист. Очень сожалею», — заявил он. По словам Долгих, он знал Лукьянова с 1973 года. Ранее сообщалось, что Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище.