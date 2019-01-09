Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище
Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
- © Рунов
- РИА Новости
«Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями», — цитирует политика РИА Новости.
По его словам, Лукьянов прожил удивительную жизнь.
Анатолий Лукьянов скончался 9 января на 89-м году жизни.
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