Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище

Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

© Рунов

РИА Новости

«Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями», — цитирует политика РИА Новости. По его словам, Лукьянов прожил удивительную жизнь. Анатолий Лукьянов скончался 9 января на 89-м году жизни.