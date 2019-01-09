Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище

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Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище
  • © Рунов
  • РИА Новости

«Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями», — цитирует политика РИА Новости.

По его словам, Лукьянов прожил удивительную жизнь.

Анатолий Лукьянов скончался 9 января на 89-м году жизни.

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