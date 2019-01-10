Станкевич рассказал о блестящей юридической эрудиции Лукьянова

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Политик Сергей Станкевич в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о смерти последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова.
Станкевич рассказал о блестящей юридической эрудиции Лукьянова
  • РИА Новости

«Это был, пожалуй, самый квалифицированный парламентский спикер за всю историю нового российского парламентаризма. Его отличала блестящая юридическая эрудиция, которую он не просто использовал, а творчески развивал», — заявил он.

По его словам, Лукьянов умел полемизировать, не обижая оппонентов, вести дискуссию к практическому результату.

Станкевич выразил мнение, что Лукьянова будут вспоминать с теплом и уважением не только те, кто разделял его политические взгляды, но и оппоненты.

Ранее сообщалось, что Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище.

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