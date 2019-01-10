Станкевич рассказал о блестящей юридической эрудиции Лукьянова
- РИА Новости
«Это был, пожалуй, самый квалифицированный парламентский спикер за всю историю нового российского парламентаризма. Его отличала блестящая юридическая эрудиция, которую он не просто использовал, а творчески развивал», — заявил он.
По его словам, Лукьянов умел полемизировать, не обижая оппонентов, вести дискуссию к практическому результату.
Станкевич выразил мнение, что Лукьянова будут вспоминать с теплом и уважением не только те, кто разделял его политические взгляды, но и оппоненты.
Ранее сообщалось, что Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище.