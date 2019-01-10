Станкевич рассказал о блестящей юридической эрудиции Лукьянова

Политик Сергей Станкевич в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о смерти последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова.

«Это был, пожалуй, самый квалифицированный парламентский спикер за всю историю нового российского парламентаризма. Его отличала блестящая юридическая эрудиция, которую он не просто использовал, а творчески развивал», — заявил он.

По его словам, Лукьянов умел полемизировать, не обижая оппонентов, вести дискуссию к практическому результату.

Станкевич выразил мнение, что Лукьянова будут вспоминать с теплом и уважением не только те, кто разделял его политические взгляды, но и оппоненты.

Ранее сообщалось, что Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище.