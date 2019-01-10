Госдума поддержала проект о поиске пропавших детей по геолокации
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Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, документ упрощает процедуру поиска ребёнка.
Он допускает использование данных геолокации по заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. При этом необходимо в течение 24 часов уведомить суд.
«Правоохранительные органы смогут оперативно, по заявлению родителей, получать доступ к данным геолокации телефона или планшета ребенка, что серьёзно ускорит его розыск», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Законопроект был внесён группой депутатов Госдумы, в числе соавторов вице-спикер Ирина Яровая.