Госдума поддержала проект о поиске пропавших детей по геолокации

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать геолокационные данные с мобильных телефонов для оперативного поиска пропавших детей.
Госдума поддержала проект о поиске пропавших детей по геолокации
  • ©pixabay.com

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, документ упрощает процедуру поиска ребёнка. 

Он допускает использование данных геолокации по заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. При этом необходимо в течение 24 часов уведомить суд.

«Правоохранительные органы смогут оперативно, по заявлению родителей, получать доступ к данным геолокации телефона или планшета ребенка, что серьёзно ускорит его розыск», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Законопроект был внесён группой депутатов Госдумы, в числе соавторов вице-спикер Ирина Яровая.

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