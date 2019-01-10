В России увеличен размер возрастной надбавки к пенсии
- РИА Новости
Как пояснили изданию в Пенсионном фонде России, перерасчёт произойдёт автоматически.
Отмечается, что изменения касаются страховой пенсии по старости и не затрагивают лиц, получающих социальную пенсию, выплаты по потере кормильца, а также пенсию по инвалидности I группы.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал о повышении пенсий россиян в 2019 году. По его словам, прибавка будет зависеть от стажа работы и размера заработка, однако средний прирост составит 1000 рублей.