В Омской области начали проверку сообщений о групповом изнасиловании врача коллегами

В Омской области начали проверку сообщений о групповом изнасиловании врача двумя коллегами на Новый год. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на СУ СК России по региону.

«Мы проводим проверку, выясняем, было ли изнасилование», — сказали в ведомстве.

Ранее местный портал Om1.ru сообщил, что 7 января в полицию обратилась 40-летняя жительница Омска, работающая фельдшером на одной из подстанций скорой помощи. Она утверждает, что во время дежурства 1 января её якобы изнасиловали двое мужчин-врачей в комнате отдыха.

В конце декабря сообщалось, что суд в Уфе продлил арест фигуранту дела о групповом изнасиловании.