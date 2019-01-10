В Омской области начали проверку сообщений о групповом изнасиловании врача коллегами
- РИА Новости
«Мы проводим проверку, выясняем, было ли изнасилование», — сказали в ведомстве.
Ранее местный портал Om1.ru сообщил, что 7 января в полицию обратилась 40-летняя жительница Омска, работающая фельдшером на одной из подстанций скорой помощи. Она утверждает, что во время дежурства 1 января её якобы изнасиловали двое мужчин-врачей в комнате отдыха.
В конце декабря сообщалось, что суд в Уфе продлил арест фигуранту дела о групповом изнасиловании.