ФСБ пресекла крупный канал контрабанды героина из Центральной Азии

Федеральная служба безопасности задержала трансграничную преступную группировку, поставлявшую в Россию наркотики из Центральной Азии. Отмечается, что в ходе спецоперации было изъято не менее 43 кг героина.

Как сообщается в пресс-релизе, подозреваемые — граждане нескольких государств.

В ФСБ проинформировали, что «наркодельцы осуществляли передачу наркотика в ночное время суток на территории лесного массива в Москве, а также применяли различные ухищрения».

Возбуждено уголовное дело.

В декабре телеканал «360» сообщал, что в Московской области пресекли деятельность лаборатории, которая производила 25 тыс. наркотических таблеток в сутки. Все члены группировки взяты под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.