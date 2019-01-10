ФСБ пресекла крупный канал контрабанды героина из Центральной Азии
- РИА Новости
Как сообщается в пресс-релизе, подозреваемые — граждане нескольких государств.
В ФСБ проинформировали, что «наркодельцы осуществляли передачу наркотика в ночное время суток на территории лесного массива в Москве, а также применяли различные ухищрения».
Возбуждено уголовное дело.
В декабре телеканал «360» сообщал, что в Московской области пресекли деятельность лаборатории, которая производила 25 тыс. наркотических таблеток в сутки. Все члены группировки взяты под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.