Четверо обвиняемых в торговле наркотиками предстанут перед судом в Севастополе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на старшего помощника прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации Юрия Писанко.
Как установили следователи, в 2017 году местный житель создал организованную группу, в которую вошли его жена, её брат и его знакомый. Они занимались незаконным сбытом наркотических средств.
После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии задержаны девять подозреваемых в торговле наркотиками.