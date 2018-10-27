Четверо обвиняемых в торговле наркотиками предстанут перед судом в Севастополе

В Севастополе утвердили заключение по уголовному делу против четверых обвиняемых в торговле наркотиками.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на старшего помощника прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации Юрия Писанко.

Как установили следователи, в 2017 году местный житель создал организованную группу, в которую вошли его жена, её брат и его знакомый. Они занимались незаконным сбытом наркотических средств.

После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии задержаны девять подозреваемых в торговле наркотиками.