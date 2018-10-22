В Удмуртии задержаны девять подозреваемых в торговле наркотиками
- РИА Новости
По данным следствия, с сентября 2017 года по май 2018-го неизвестные создали преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических препаратов во всех городах региона.
Возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся в следственном изоляторе. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 20 лет.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области пресечена деятельность преступной группировки по производству наркотиков.