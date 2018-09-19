В Новосибирской области пресечена деятельность преступной группировки по производству наркотиков
- РИА Новости
Организатором и главным распространителем оказался 24-летний местный житель.
Ещё два человека занимались изготовлением, фасовкой и хранением препаратов.
В отношении задержанных завели уголовное дело. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий изъято 164 кг готового к продаже синтетического вещества.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске пресекли деятельность крупной сети по реализации сильнодействующих наркотиков.