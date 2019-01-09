В одном из сёл Дагестана отравились более 60 человек

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В Дагестане более 60 жителей села Ленинаул в период с 2 по 8 января обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции.
В одном из сёл Дагестана отравились более 60 человек
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Минздрава Дагестана Залину Муртазалиеву.

«В период с 2 по 8 января с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились более 60 человек», — заявила она.

В Минздраве добавили, что 15 человек, включая 11 детей, были госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Ранее m24 со ссылкой на СК передавало, что в Подмосковье возбудили дело по факту обнаружения кишечной палочки в сыре.

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